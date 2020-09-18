صور .. محافظ الغربية يشيد بجهود الأوقاف فى إعمار بيوت الله

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وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أدى الجميع صلاة الجمعة بمسجد الأهالى بقرية بقلولة مركز السنطة بمحافظة الغربية، وسط فرحة غامرة من الأهالى بجهود الأوقاف فى إعمار بيوت الله.
وأشاد المحافظ بالجهود التى تبذلها وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد وبالتزام المصلين بالضوابط التى حددتها الوزارة بما يعكس وعى المصلين من جهة، وأثر الحملة التوعوية التى أطلقتها الوزارة فى هذا الصدد من جهة أخرى.
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