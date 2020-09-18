مدير مراكز تطعيمات فاكسيرا: توفير اللقاح الرباعي للإنفلونزا لأربع سلالات مختلفة

أعلن الدكتور مصطفى محمدى، مدير عام مراكز تطعيمات المصل واللقاح بفاكسيرا، عن توفير اللقاح الرباعى الذي يشمل ٤ سلالات من فيروس الأنفلونزا، موضحا أنه مختلف عن اللقاح الأنفلونزا الثلاثى العام الماضى الذى يشمل٣ سلالات من الفيروس فقط.
وقال محمدي، إن اللقاح الرباعى يعطي بداية من عمر ٣ سنوات فما فوقها، والجرعة للأطفال والكبار واحدة.
وأضاف مدير عام مركز التطعيمات، أن اللقاح يعطى للأطفال بداية من عمر ٣ سنوات إلى ٩ سنوات، ولو أول مرة يتلقى الطفل لقاح الأنفلونزا، فيتلقى جرعتين بينهما شهر.
وفي حالة إذا سبق تلقى اللقاح حتى لو كان من النوع الثلاثى فهو يحتاج جرعة واحدة.
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