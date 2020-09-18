انت الان تتابع تفاصيل خبر محظورات السكك الحديدية والتي قد تعرضك إلى السجن والغرامة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن هيئة السكك الحديدية عن عدد من المحظورات والتي قد تؤدى مرتكبيها إلى السجن والغرامة، حيث تستمر هيئة السكة الحديد في عمليات تطوير القطارات والخدمات إلى جانب الانضباط في جميع محطات سكك الحديد، وخاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

حيث يرتكب الكثير من ركاب القطارات مخالفات دون أن يدركها، إلا إنها قد تدفع به إلى السجن والغرامة، لذلك حذرت الهيئة من هذه المحظورات، وأبرزها كالتالي:-

محظورات السكة الحديد

عدم السماح باستقلال القطارات بدون تذكرة، فذلك يعرضك لغرامة مالية تبدأ من 10 إلى 50 جنيها. استقلال القطارات في حالة سكر يعرضك للسجن 6 أشهر. حمل أشياء خطرة أو قذرة خلال استقلالك للقطار، يعرضك لغرامة فورية قدرها 210 جنية. تشويه وتمزيق أي أوراق خاصة بالهيئة داخل المحطات والقطارات يعرضك لغرامة . بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء يعرضك للسجن 6 أشهر. التسول والبيع داخل القطارات يعرضك لغرامة فورية قدرها 100 جنية. استعمال إشارات الاستغاثة، بدون سبب يعرضك لغرامة فورية قدرها 200 جنية. العبث أو مخالفة القانون داخل محطات أو قطارات السكة الحديد يعرضك للمسائلة. رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة للسكك الحديدية يعرضك للغرامة. إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال، أو القمامة أو مخلفات المباني على السكك الحديدية يعرضك للمساءلة. ترك الحيوات تمر على السكك الحديدية يعرضك لغرامة فورية قدرها 210 جنية. حمل مواد قابلة للاشتعال أو خطرة أثناء سفرك بالقطار يعرضك للمسائلة. التعدي على الأراضي الخاصة بهيئة السكك الحديدية.

وهذه أبرز المحظورات التي حذرت منها هيئة السكك الحديدية لعدم ارتكابها حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية والغرامة او السجن.