حار رطب نهارا لطيف ليلا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

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وبحسب بيان، نشرته الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات الليل.
كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة غربًا، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:-
ومن المتوقع أن يتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.
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