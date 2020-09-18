صور .. محافظ أسوان : الأوقاف حققت رقما قياسيا فى بناء المساجد وعمارتها

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، أدى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت محمد مدير مديرية أوقاف أسوان، تحت عنوان "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة". وأكد المحافظ، أن وزارة الأوقاف، حققت رقمًا قياسيًّا فى بناء المساجد وعمارتها، فخلال شهرى نوفمبر وأكتوبر، سيتم افتتاح 314 مسجدًا جديدًا، بما يرد على أعداء الوطن ودعاة الهدم والتخريب افتراءاتهم.

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