الصحة تواصل دعوتها لتسجيل المتطوعين لإجراء الأبحاث للقاح كورونا

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وأعلنت الوزارة، أمس الخميس، عن خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة.
وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
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