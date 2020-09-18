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الصحة تواصل دعوتها لتسجيل المتطوعين لإجراء الأبحاث للقاح كورونا

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محمد الحنبوصى 2020-09-18 17:30 0 تبليغ

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نشرت وزارة الصحة والإسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الجمعة، لينك موقعها الإلكترونى الخاص بتسجيل المتطوعين لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس المستجد.

وأعلنت الوزارة، أمس الخميس، عن خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة. 

 

وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية. 

لزيارة الموقع اضغط هنا :

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Www.Covactrial.mohp.gov.eg 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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