ظهور جديد لـ عمرو الليثي على شاشة الحياة

أعلنت شبكة قنوات الحياة عن عودة الإعلامي عمرو الليثى للظهور عبر شبكة قنوات الحياة من خلال البرنامج الشهير " واحد من الناس ". أذاعت قناة الحياة عبر شاشتها البرومو و الإعلان التشويقي عن عودة الإعلامي عمرو الليثى إلى قناة الحياة ببرنامج واحد من الناس ، والذي تضمن ظهور عمرو الليثي وهو يتابع الاستعدادات النهائية لعودة برنامج واحد من للناس مع فريق العمل وشكل الديكورات ، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وإذاعة أولى حلقات البرنامج قريبا.

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