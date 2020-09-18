نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد معهد الأورام يكشف حقيقة فيديو استغاثة مريض بعد إجراء عملية جراحية في المقال التالي
وأوضح عميد المعهد القومي للأورام، أن المريض يعاني من ورم سرطاني بالمرئ وقد قام الأطباء بإجراء عملية جراحية لاستئصال الجزء الأسفل من المرئ مع جزء من المعدة وتوصيل المعدة بالمرئ داخل الصدر وتم ذلك فى قسم أورام الصدر، مؤكدًا أن المريض بحالة صحية جيدة ولا يحتاج إلى رعاية مركزة أو جهاز تنفس صناعي وأكبر دليل على ذلك أنه يظهر في الفيديو وهو يتكلم بشكل طبيعي.
وأشار الدكتور حاتم أبو القاسم، إلى أن المريض إيجابي كورونا ويتعافى منها حيث تم وضعه تحت المتابعة؛ وأنه من المتوقع خروجه من المعهد في غضون 3 أيام، وأنه يحتاج أكثر لرعاية نفسية بسبب خوفه بعد إجراء العملية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عميد معهد الأورام يكشف حقيقة فيديو استغاثة مريض بعد إجراء عملية جراحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.