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عميد معهد الأورام يكشف حقيقة فيديو استغاثة مريض بعد إجراء عملية جراحية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، حقيقة الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة، تحت عنوان "استغاثة مريض لتوفير جهاز تنفس بعد إصابته بفيروس المستجد بمعهد الأورام".

وأوضح عميد المعهد القومي للأورام، أن المريض يعاني من ورم سرطاني بالمرئ وقد قام الأطباء بإجراء عملية جراحية لاستئصال الجزء الأسفل من المرئ مع جزء من المعدة وتوصيل المعدة بالمرئ داخل الصدر وتم ذلك فى قسم أورام الصدر، مؤكدًا أن المريض بحالة صحية جيدة ولا يحتاج إلى رعاية مركزة أو جهاز تنفس صناعي وأكبر دليل على ذلك أنه يظهر في الفيديو وهو يتكلم بشكل طبيعي.

وأشار الدكتور حاتم أبو القاسم، إلى أن المريض إيجابي كورونا ويتعافى منها حيث تم وضعه تحت المتابعة؛ وأنه من المتوقع خروجه من المعهد في غضون 3 أيام، وأنه يحتاج أكثر لرعاية نفسية بسبب خوفه بعد إجراء العملية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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