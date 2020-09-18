عليا الوفد : اجتماعنا غدا قائم ولا صحة لإلغائه

وأضافت عليا الوفد "الإخوة الوفديين الذين انتخبوا الهيئة العليا للحزب كممثلين لإرادتكم، إننا لن نحيد عن دورنا ولن ننحاز إلا لصالح الوفد ولإرادة الوفديين". وأكدوا أن البيان الصادر عن المستشار بهاء الدين أبوشقة بإلغاء الاجتماع، صدر بدون علم الهيئة العليا كسائر بيانات الأيام القليلة الماضية، معلنين عدم موافقتهم عليه.

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