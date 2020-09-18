صور .. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالإسكندرية

أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بدء فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى فى الفترة من 18 سبتمبر حتى نهاية العام الجارى 2020.





وقال عبدالغنى، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق سن 40 عامًا، إلى جانب المرضى الذين يترواح أعمارهم بين 18 و40 عاما المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكرى المسجلين بقاعدة بيانات حملة 100 مليون صحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة توفر تقديم خدمة الكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة، والاعتلال الكلوى المزمن، ويشمل ذلك الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج المناسب مجانا مع التوعية الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن جميع الفرق الطبية العاملة بالمبادرة تلتزم بشكل دقيق باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية لمكافحة العدوى وبما يضمن سلامة المترديين.

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ومن جانبها، قالت الدكتورة شيماء صبرى، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن الخدمات تقدم من خلال 255 فرقة طبية متواجدة داخل وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة ونقاط ثابتة بالأندية ومراكز الشباب، علاوة على 35 فرقة متحركة تتوجه للمصانع والشركات وأماكن التجمعات.

وأوضحت، أن الفرق الطبية تقدم خدماتها من خلال فترتى عمل، الأولى من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، والثانية من الثانية عصرا وحتى التاسعة مساء، لافتة إلى أن الحالات التى يتم اكتشافها بالوحدات يجرى إحالتها فورا إلى المستشفى الأقرب لسكن المريض لاستكمال الفحوص الطبية واستصدار قرار العلاج على نفقة الدولة لصرف العلاج مجانًا.