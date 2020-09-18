بالبنط العريض يجيب على السؤال : لماذا تكرهنا رويترز ؟

كما يطرح سؤالا.. هل لذلك علاقة من قريب أو بعيد بالمهنية والحياد الإعلامى، ولماذا تعتمد الوكالة فى مصادرها داخل بعض تقاريرها على من تسميهم مصادر رفضت ذكر اسمها؟
ويستعرض البرنامج عددا من التقارير التى نشرتها الوكالة عن الحرب على الإرهاب فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية ويكشف كيف كانت الوكالة تميل بشكل غير مباشر ناحية الرؤية التى تتبناها التنظيمات الإرهابية، والمنظمات المسيسة المدعومة بالمال السياسى للهجوم على الدولة المصرية بعد 30 يونيه 2013.
تتضمن الحلقة وثائق ومستندات تكشف انحياز السياسة التحريرية لوكالة رويترز ضد الدولة المصرية.
"بالبنط العريض" يعرض على الهواء مباشرة بالقناة الفضائية المصرية الرسمية يوم السبت، من كل أسبوع الساعة 3.30 عصرا بتوقيت القاهرة، إعداد و تقديم الإعلامى الدكتور حسام فاروق الباحث فى الإعلام السياسى الدولى وإخراج مصطفى جلال وإكرام مصطفى.
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