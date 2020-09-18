خوارج العصر| فيديو من القوات المسلحة لكشف الوجه الحقيقي للعناصر الإرهابية

ظهر في الفيديو أيضا ما قامت به تلك الجماعات من عمليات ترويع المواطنين، و هدم الحضارات ، وإقناع الناس بصدق مايقولون.

واشتمل الفيديو أيضا على محاولات الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، من أجل زعزة الاستقرار في مصر، والتي بدأت مع تولي جماعة الاخوان الإرهابية مقاليد الحكم في عام 2012، والتي استطاع المصريون ازاحة تلك الجماعة عن الحكم في ثورة الـ 30 من يونيو عام 2013. وظهر في الفيديو أيضا محاولات الجماعات الإرهابية، لفصل سيناء عن مصر وجعلها إمارة إسلامية، لكن حلمهم المزعوم لم يتحقق بفضل القوات المسلحة والشرطة، حيث واجهوا جماعات الظلام وكبدوهم خسائر فادحة طوال السنوات الماضية.

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، فيديو بعنوان "خوارج العصر"، تحدث فيه عن الجماعات والتنظيمات الرهابية التي قامت بعمليات التدمير والتخريب في الدول العربية كـ "سوريا - ليبيا -اليمن - العراق" مستغلين فيها الأوضاع الأمنية والسياسية الخاصة بهم، بالإضافة إلي نشرهم التطرف والفكر المتطرف بين صفوف الشعوب، كما