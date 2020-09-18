نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاري وضع اللمسات النهائية.. 4 متاحف تستعد للافتتاح (تعرف عليها) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر خلال السنوات الثلاث الماضية حركة متسارعة في إنشاء وترميم وإعادة افتتاح المتاحف الأثرية في مختلف محافظات الجمهورية، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، حيث يمثل المتحف مؤسسة ثقافية وطنية من ناحية، ومن ناحية أخرى هو أحد دعائم الحركة السياحية، والتي يعتبر الدخل منها أحد مقومات الدخل القومي المصري.

متحف المركبات الملكية

وتستعد وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة لافتتاح أربعة متاحف سيكون الأول منها على حسب بيانات الوزارة المعلنة هو متحف المركبات الملكية وذلك بعد الانتهاء من تطوير المتحف الواقع في منطقة بولاق.

وأكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن المركبات الملكية سيكون افتتاحًا مبهرًا يليق بمكانة هذا المتحف وما يمثله من ثروة قومية حيث يعد الأندر على مستو العالم من بين أربعة متاحف أخرى، وكشف عثمان أن افتتاح المركبات سيكون خلال سبتمبر الجاري، حيث تعتزم الوزارة خلال الأشهر القليلة القادمة افتتاح عدة متاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.

متحف كفر الشيخ

وأضاف عثمان أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من متحف كفر الشيخ حيث يعكف آثري ومرممي المجلس الأعلى للآثار على وضع اللمسات النهائية له، حيث يقوم الآن أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي بوضع القطع الأثرية بفتارين العرض الموجودة بالقاعات المختلفة للمتحف، والذي يدور سيناريو العرض المتحفي له حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

وقال عثمان، إن من أهم القطع التي ستعرض هي تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الالهه سخمت، وتمثال آخر لآحد الكهنه يرجع لعصر الأسره ٢٦، من منطقة تل الفراعين. وأضاف أنه تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الإحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.

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ومن ناحيته أشار الدكتور محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، إلى ان سيناريو العرض يبرز أيضًا بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ بأعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

متحف الحضارة المصرية بالفسطاط

وعن متحف الحضارة قال عثمان إنه تم تدعيم سيناريو العرض المتحفي له بعدد من القطع التي ترجع إلى العصر الإسلامي والقبطي والعصر اليوناني الروماني، حيث استقبل من متحف الفن الإسلامي الإبريق والقسط الخاص بالأمير طقطق، وبعض الأواني المصنوعه من الخرف ذو البريق المعدني نادرة الصنع. كما استقبل من المتحف القبطي شرقية ملونه وعصا لبطريارق، وأحد الأناجيع الفريدة.

متحف شرم الشيخ

وحسب بيان لوزارة السياحة والآثار بلغ إجمالي عدد القطع التي استقبلها المتحف حتى الآن إلى ٦٠٦٢ قطعة، آخرها قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للاله ”ايروس“ وهو يصطاد الغزلان والتي من المقرر أن تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للاله "بس" من الطين الغير مكتمل الحرق وسوف يتم وضعه في قاعة "الانسان والحياة البرية“. هذا بالاضافة إلى القطع التي تم اكتشافها حديثًا ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف.

و قد تم الانتهاء من جميع الأعمال بالممر الحتحوري والملكي، واوشكت على الانتهاء في القاعات الآخرى، وجاري العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الجرافيك وبطاقات الشرح. واشار إلى أن المرحلة القادمة ستشتمل تنظيم عرض التراث السيناوي، والحُلي الخاص بأسرة محمد علي.