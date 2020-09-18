صور .. محافظ مطروح يشارك الأهالى فرحتهم بافتتاح المساجد الجديدة

وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ حسن عبد البصير، تحت عنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة". من جهته، قدم شعيب الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، على جهوده فى إعمار بيوت الله، والدور الحيوى الذى تقوم به الوزارة فى حملاتها التوعوية، بما كان له أكبر الأثر فى التزام جمهور المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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