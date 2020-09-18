ألمانيا : مصر على رأس الدول التى سيتم فتح السياحة إليها عند استئناف الحركة

وتأتى الزيارة بعد انتهاء زيارته للعاصمة الجورجية تبليسى للمشاركة فى الدورة الـ112 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، فى إطار الجهود المكثفة لاستئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، وبالتنسيق الكامل مع خالد جلال سفير مصر بألمانيا، والذى أعد برنامج مكثف ومتنوع لوزير السياحة والآثار، لعدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع مسؤولى السياحة فى ألمانيا، ورؤساء مجالس كبرى الشركات والاتحادات السياحية الألمانية، ولقاءات إعلامية متنوعة، مما يعد دعمًا كبيرًا للتحركات والاتصالات التى تجريها السفارة منذ عدة أشهر مع الجانب الألمانى، لبحث عودة السائحين الألمان إلى المقاصد السياحية المصرية عقب حظر السفر الذى فرضته ألمانيا فى ظل أزمة فيروس كورونا.

واستهل الدكتور خالد العنانى، اللقاءات بلقاء توماس بارايس وزير الدولة لشؤون السياحة، والذى اطلعه خلاله على جاهزية المقاصد السياحية المصرية لاستقبال السائحين ومن بينهم السائحين الألمان، وفقا لإجراءات احترازية واشتراطات سلامة صحية تضمن سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحى، موضحًا أنه زار مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها حوالى 250,000 سائح من حوالى 15 دولة، وعادت الكثير من الرحلات إلى بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس.

كما استعرض وزير السياحة والآثار، الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحى والعاملين والتحفيزات التى منحتها الحكومة لتشجيع كبرى منظمى الرحلات على تنظيم رحلات سياحية الى مصر.

ومن جانبه، وعد توماس بارايس، بدراسة استئناف حركة السياحة الألمانية إلى مصر، خصوصًا وأن المقصد السياحى المصرى يعتبر مقصدًا هامًا جدًا بالنسبة للجانب الألمانى، مؤكدا على أن مصر ستكون على رأس الدول التى سيتم فتح السياحة إليها عند استئناف حركة السياحة الألمانية إلى الخارج.