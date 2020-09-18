هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة والإسكندرية ومطروح

قال الدكتور أحمد بدوى، رئيس الشبكة القومية الزلازل المتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سجلت هزة أرضية جنوب جزيرة تكريت اليونانية، فى تمام الساعة 6:28 مساء بتوقيت القاهرة بقوة 5.8 ريختر، وبعمق 40 كيلو، موضحًا أنه شعر به سكان مدينة الإسكندرية ومطروح والقاهرة.
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