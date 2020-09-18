فيديو .. لميس جابر توضح سبب تسمية القاهرة بالمحروسة

كشفت الإعلامية لميس جابر عن سبب إطلاق لقب "المحروسة" على القاهرة، وهو كثرة وجود الحراس داخل وحول القصر الفاطمى بالإضافة إلى انتشار الحراس أيضا فى محيط "القاهرة المعزية".





وأضافت جابر فى حديثها ببرنامج "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية "الحياة اليوم"، اليوم الجمعة، أنه منذ ذلك الوقت ولقبت بالمحروسة وعلى مر الزمن أصبح يُطلق على مصر بصفة عامة "مصر المحروسة".

وكانت لميس جابر، قد تحدثت خلال الحلقة عن الدولة الفاطمية وحكم المعز حتى وصل المماليك لحكم مصر.