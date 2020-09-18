وأضافت جابر فى حديثها ببرنامج "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية "الحياة اليوم"، اليوم الجمعة، أنه منذ ذلك الوقت ولقبت بالمحروسة وعلى مر الزمن أصبح يُطلق على مصر بصفة عامة "مصر المحروسة".
وكانت لميس جابر، قد تحدثت خلال الحلقة عن الدولة الفاطمية وحكم المعز حتى وصل المماليك لحكم مصر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو .. لميس جابر توضح سبب تسمية القاهرة بالمحروسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.