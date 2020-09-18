السيسي_قوتنا_وقدوتنا يتصدر تويتر.. ومغردون يشيدون بقيادته مصر: "معاك حتى تكون أد الدنيا"

بآلاف التغريدات، تصدر #السيسي_قوتنا_وقدوتنا، قائمة ترند تويتر فى مصر، بعد ساعات من تدشينه للتأكيد على قدرته على العبور بمصر من عنق الزجاجة، والوصول بها لبر الأمان ووضعها فى مصاف الدول الكبرى، وأيضا التصدى لدعوات التحريض التى تنادى بها الجماعة الإرهابية للنزول والتظاهر، وزعزعة استقرار الوطن.

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال حاتم الشريف: "السيسى يبذل قصارى جهده ووقته من أجل أن تصبح مصر فى المكانة التى تستحقها"، وقال محمد وازن: "السيسى قوتنا وقدوتنا، عشان قاد البلد وخلاها قوة الكل يحترمها، مصر تفرض كلمتها فى العديد من الملفات الفاعلة فى الشرق الأوسط وعدد من الدول، مصر فوق الجميع"، وقال آخر: "معاك حتى تكون مصر قد الدنيا".

وأضافت منى محمد: "السند والقدوة والحماية مجتمعين فى شخص واحد، يحمى يحارب ينجز من أجل وطنه وشعبه"، وقالت منة: "صادق وأمين مع الشعب، ماتخفوووش على مصر مع السيسى"، وقال مصطفى كامل: "عاش فخر مصر والمصريين وقدوتهم.. الرئيس الإنسان".

وقال حساب باسم أنين الكلمات: "انظروا جيدا وتمعنوا واعلموا أنه حينما سقطت الأوطان ولم تنجو إلا مصر الكنانة وشعبها، كان هناك زعيما مخلصا وجيشا وطنيا يضحى لينقذ شعب مصر الكريم مما أصاب بقية الشعوب، فلتتعظوا يا أهل مصر ولتحافظوا على جيشكم الوطنى ولتدعموا رئيسكم المخلص لتبقى راية مصر مرفوعة".

وقالت أنودى: " الشعب مع القيادة العظيمة التى نفتخر به أمام العالم، لك من كل قلب الـ100 مليون مصرى كل الحب والتقدير.. تحيا مصر بك يا ريس"، وقال حساب باسم عاشت بلادى: "شهادة حق أمام الله بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو سبب قوتنا وتماسكنا وشموخنا، وليخسأ كل من يحاول الإساءة لرمز الوطن"، وقال حساب آخر: "اللصوص والممولين من الخارج هما اللى عايزين يعملوا ثورة علشان مش عارفين يشتغلوا فى عصر الرئيس السيسى، لاعارفين يسرقوا.. وحنفية التمويل الخارجى اتقفلت عليهم". Advertisements