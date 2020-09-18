زلزال في الاسكندرية والسواحل الشمالية

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى ، اليوم الجمعة، هزه أرضية بجزيرة كريت .

وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، أن الهزة الأرضية بقوة 5.8 ريختر ، الساعة 6:30 مساء اليوم، بجزيرة كريت على عمق 40 كم وشعر بها سكان الإسكندرية والسواحل الشمالية ، مؤكدا أنه لم يرد للمعهد ما يفيد وجود أى خسائر مادية أو بشرية .

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وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.