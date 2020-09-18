ظهر في الفيديو الطفرة التي حدثت في عملية إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع في مصر، كذلك إنشاء المناطق السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل، كما ظهر في الفيديو ملحمة الدولة في الإنهاء على الأماكن الخطرة وغير الآمنة، ونقل مواطنيها إلي أماكن حضارية، تليق بهم.
وفي الفيديو ظهر أيضا اعمليات إنشاء البنية التحتية من "طرق - كباري - أنفاق - مياه - صرف صحي - غاز - كهرباء" التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، التي كان لها الآثر الكبير في تحقيق الرفاهية للمصريين، بعد أن كانت مصر تعاني من أزمات منها قبل ثورة 30 يونيو عام 2013.
وبدا نجاح مصر في تحقيق الأمن الغذائي لها ، جليا في تقرير فيديو القوات المسلحة، كذلك الاكتفاء الذاتي من الغاز وقرب الاكتفاء من المشتقات البترولية، وظهر في الفيديو أيضا عمليات التنمية التي تحدث في سيناء، كذلك تنمية محور قناة السويس وتحويله إلى منطقة اقتصادية عالمية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مستقبل مشرق.. فيديو من القوات المسلحة لعرض إنجازات الدولة السنوات الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.