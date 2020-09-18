أولا:- الموافقة على اخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان، بقرار هيئة التأديب بالنقابة، الصادر بشطب كل من عماد الدين أديب، واسامة خليل، من جميع جداول النقابة، ومطالبة المجلس والهيئة، باخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة؛ لمنعهما من ممارسة المهنة بشكل كامل؛ تجنبا لتطبيق ما ورد من عقوبات في المادة 115 من قانون النقابة رقم 16 لسنة ۱۹۷۰.
ثانيا: على جميع الادارات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شطب عماد أديب وأسامة خليل من جداول نقابة الصحفيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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