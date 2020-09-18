فيديو .. أحد أبطال حرس الحدود : كلنا بنحب سيناء ونحب نخدم فيها

قال المقدم إيهاب حامد، الضابط بقوات حرس الحدود، إن القوات موجودة على جميع المعابر التى يتنقل المواطنين من خلالها عبر الشرق للغرب أو العكس، مؤكدًا أن هناك تنمية كبيرة فى سيناء من طرق عالمية ومشاريع استثمارية وغيرها.





وأضاف حامد، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن سيناء جزء عزيز عليهم، متابعًا: "كلنا بنحب سيناء وبنحب نخدم فى سيناء". Advertisements واستطرد قائلاً: "دورنا إن المواطنين الشرفاء ميحسوش بإجراءات التفتيش، والضابط دلوقتى يستطيع توقع وجود ضبطية أو لا من خلال وضع يده على صاج العربة". ولفت إلى أن أحد المهربين كان ينقل 40 طن مخلل وتم اكتشاف كميات كبيرة من البانجو أسفل براميل المخلل.

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