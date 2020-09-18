هانى الناظر يزف بشرى سارة للمتعافين من كورونا

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وأوضح الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن الدراسة تعطى أملًا كبيرًا فى إمكانية أن المصاب بعد شفائه قد يحمل مناعة فترة طويلة ضد المرض تحميه من احتمال الإصابة مرة أخرى.
واختتم قائلاً: "التفاؤل حلو والعلم أحلى وكل يوم فى أمل جديد والأمل دائمًا فى الله كبير".
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