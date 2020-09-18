غدا .. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق فى الإسكندرية

وأفاد بيان صادر عن الشركة، مساء اليوم، أنه سيجرى قطع وضعف المياه من العاشرة صباح الغد عن مناطق "المندرة قبلى، المعمورة، أبو قير، الكليات والمعاهد".
وأرجعت الشركة أسباب قطع المياه عن المناطق المشار إليها، إلى بدء أعمال الصيانة الطارئة بخط 1500 مم الناقل لمياه الشرب بمنطقة عزبة البحر.
وناشدت الشركة المواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
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