رئيس البنك الزراعي: ملتزمون بتقديم سبل الدعم للعملاء بمرونة كاملة

وأضاف أنه تنفيذًا لتعليمات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري فإن البنك الزراعي سوف يقوم بمراعاة أكبر قدر من المرونة وتقديم كافة التيسيرات لعملائه واقتراح الحلول المناسبة لهم وفقًا لقدرتهم على السداد ووفقًا للتدفقات النقدية المتوقعة لهم، وبما لا يمثل ضغطًا على السيولة لديهم، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، وذلك من خلال مراجعة دقيقة لمواقفهم الائتمانية القائمة مع إمكانية إعادة الجدولة لفترات أطول أو إعادة هيكلة الأقساط أو منح فترات سماح بما يتناسب مع موقف كل عميل ودراسة حالته من جانب البنك.
وأكد علاء فاروق أن المبادرات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري بقيادة معالي المحافظ طارق عامر خلال الأشهر الماضية كان لها الأثر الأكبر فى التخفيف من الأضرار على الأفراد والشركات جراء جائحة كورونا، وهو الدور الذي ما زال يقوده البنك المركزي لضمان استمرار دعم كافة عملاء القطاع المصرفي خاصة الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الفترة الماضية، حرصًا على تخفيف الضغوط عنهم واستمرار أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية مما سوف ينعكس بشكل كبير على استقرار الاقتصاد القومي ككل.
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