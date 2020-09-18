نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق جزئى لطريق الواحات لمدة 7 أيام في المقال التالي
وأوضحت محافظه الجيزه، بأن الإدارة العامه لمرور الجيزه، بالتنسيق مع الشركه المنفذه قامت بنشر اللوحات الارشاديه والمروريه وكافه المساعدات الفنيه بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر الخدمات المروريه بمساعدة قائدي المركبات و تفادي حدوث اي تكدسات مرورية.
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