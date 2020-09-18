نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الجمعة، وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 5,8 على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال شعر به سكان محافظات " اسكندرية ـ مطروح ـ الغربية ـ الدقهلية ـ دمياط ـ البحيرة "، والسواحل الشمالية.

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