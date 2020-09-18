فيديو : مليون قرص مخدر .. أحد أبطال حرس الحدود يروى كواليس أكبر عملية تهريب

وأضاف مغازى، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن إحدى الضبطيات تمكنت من ضبط 509 قطع سلاح نارى على حدود بحر الرمال من الجهة الشمالية الغربية.
وأوضح أن قوات حرس الحدود تبادلت إطلاق النار مع العناصر المهربة وهو ما أجبرهم على العودة فى اتجاه الغرب، وأثناء العودة انقلبت إحدى السيارات ليتم ضبط السيارة وحصر ما بها من سلاح.
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