وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان محبًا حبًا شديدًا لمكة المكرمة على الرغم مما فعله أهلها به. Advertisements وأوضح مفتى الجمهورية، أن حب الوطن فطرة فطر الله عليها الناس، لافتًا إلى أن حب الوطن فطرة لا تكون إلا عند الأسوياء.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو .. شوقى علام : حب الوطن فطرة لا تكون إلا عند الأسوياء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.