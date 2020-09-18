فيديو .. المفتى : نشر الأخبار الكاذبة وترديد الشائعات حرام شرعا

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "كلنا مسؤولون عن كل ما يصدر عنا من قول أو فعل أو إشارة".
وأوضح مفتى الجمهورية، أن الإنسان بعد التكليف الشرعى فكل ما يصدر عنه مسجل وسيسأل عنه يوم القيامة، مؤكدًا أن نشر الأخبار الكاذبة وترديد الشائعات حرام شرعا.
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