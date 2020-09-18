الباز : الإخوانى الهارب محمد ناصر يعيش على أموال النساء فى تركيا

وأوضح الباز أن محمد ناصر يتقاضى 12 ألف دولار شهريا من قناة مكملين، بالإضافة إلى حصوله على 10 آلاف دولار شهريا من قناة اليوتيوب الخاصة به.
وذكر الدكتور محمد الباز أن الإخوانى الهارب كان يعيش على أموال النساء فى تركيا، عقب دخوله فى علاقة مع أميرة قطرية أغدقت عليه الكثير من الأموال وخانها، وأشار إلى أنه يقيم فى فيلا عبارة عن 4 أدوار.
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