فيديو .. شوقى علام : الوقوف على الحياد فى هذه المرحلة خيانة للوطن

وجه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رسالة للمصريين قائلاً: "أنت فى وطن عزيز قوى له تاريخ كبير جدًا، نعتز بكل ذرة من ترابه وكل قطرة ماء وكل نقطة ضوء، وعلينا أن نؤدى دورنا ونقف فى وجه التحديات ونكافح كفاحًا شريفًا بوعينا وقوتنا العلمية والإعلامية والدينية والاقتصادية".





وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الوقوف مع الوطن والدولة والقيادة فى سبيل مكافحة التحديات واجب شرعى فى هذا الوقت، ومن يقف على الحياد خائن لوطنه ويرتكب خطًأ شرعيًا فى هذه المرحلة. وأوضح أن الآلة الإعلامية المعادية تعتبر شر آخر يريد أن يهدم الدولة، ومستميت فى هذا الهدم، ويريد أن يهدم بشكل مخطط وليس بشكل عشوائى.

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