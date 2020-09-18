فيديو : «محدش هيعدى إلا على جثثنا» .. رسالة مؤثرة من ضابط حرس حدود للمصريين

وأضاف مغازى، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن هناك جملة يكررها على الأفراد وهى "لا داعى للخوف من صوت الرصاص، لأن الرصاصة التى ستقتلك لن تسمع صوتها". وأوضح أن جميع الأفراد يرددون والابتسامة تعلو وجوههم: "متقلقش يا فندم محدش هيعدى إلا على جثثنا".

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