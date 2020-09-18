هاشتاج السيسي قوتنا وقدوتنا يتصدر تويتر.. ومغردون: أحببناك من كل قلوبنا

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #‏‎السيسي_قوتنا_وقدوتنا ، وذلك تعبيرا عن تأييد ودعم الرئيس فى قراراته. وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالي: ‏تحيا مصر ‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا ‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا ---وجيشنا سندنا---وشرطتنا حصننا--والله معنا ولن يضيعنا

‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا العالم هيحتار في اللي إحنا بنعمله ???????? ???????? ‏كنت اتمني اكون في الجيش او الشرطه عشان اقولك تحيا مصر يافندم ???????????????????????? واقولك ازاي انت حببتني في البلد ياريس وعلمتني الانتماء وازاي افتخر بمصريتي وجيشي وعلمتني ازاي اعمل اكتر ما اتكلم، شكرا عشان كنت ليا اب تاني وقدوه من غير ماشوفك #السيسي_قوتنا_وقدوتنا

‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا Advertisements منا السلام وإليك السلام ياحبيبنا وقائدنا ‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا ولا عزاء للخرفان

‏السيسي يبني و يعمر دولة يريدها الاخوان ارض خربة ليعيثو فيها فسادهم تحت شعار دين يتبرأ منهم و،لخدمة سياسة هم أبعد عن فهمها.. ‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا

‏‎#السيسي_قوتنا_وقدوتنا أكمل المسيرة يا بطل القافلة تسير والكلاب تعوي أحببناك من كل قلوبنا وعلى العهد مكملين

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