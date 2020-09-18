لميس جابر : خزائن الكتب بالقصر الفاطمى احتوت على مليون و600 كتاب

قالت الإعلامية لميس جابر، إن القصر الفاطمى كان يحتوى على عدة خزائن أبرزها خزائن الكتب والتى وصلت فى بعض العهود لمليون و600 كتاب خصوصا بعدما أنشأ الحاكم بأمر الله دار الحكمة.





وذكرت فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية "الحياة اليوم"، اليوم الجمعة، أن الحاكم بأمر الله بدأ يجمع الكثير من كتب الفلك والنجوم، بالإضافة إلى وجود خزانة البنود والفرش والكسوات، والخيم، والجواهر، والعطور. وأضافت أن المعز لدين لله أسس خزائن الكسوات لتجهيز ملابس الأمراء والجنود والخدم والحشم وعامة الشعب من المحتاجين والفقراء، فتفصل منها كسوات صيفية، وكسوات شتوية لرجال القصر وأولادهم ونسائهم وأفراد أسراتهم.



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