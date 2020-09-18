فيديو .. المفتى عن دعم الدولة : لم أطلب طلبا إلا ووجدته مجابا

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف يتلقون دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، مضيفًا: "لو أن الدولة تعادى الدين لكانت هذه المؤسسات أول المتضررين ولنضبت مواردها".





وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "أنا فى شهادة أمام التاريخ وأمام الله، لم أطلب طلبًا من الدولة المصرية إلا ووجدته مجابًا". وأكد مفتى الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعم للمؤسسات الدينية ويتمثل هذا الدعم فى مجالات عديدة، مشيدًا بالكنيسة المصرية والتى وصف بالوطنية والتى لها كل التقدير والاحترام.

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