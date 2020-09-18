أسوان عقب الفوز على الزمالك: "نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم"

احتفل فريق أسوان بفوزه التاريخي على نظيره الزمالك بهدف نظيف سجله إبراهيم جلال، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام.

ونشر فريق أسوان ، عبر حسابه بموقع فيس بوك ، صورة مثل خشبة المسرح، وعلق قائلاً :" نهايــة العرض نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم معانا شجع الأزرق.. شجع فريق بلدك".

ويعتبر انتصار اليوم هو الأول فى تاريخ تماسيح النيل على الفارس الأبيض، وبهذا الفوز أهدى أبناء أحمد كشرى درع الدورى رسميا للنادى الأهلى متصدر المسابقة والذى كان يحتاج نقطتين فقط لحسم درع الدورى العام هذا الموسم حيث بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط نهاية الموسم بينما رفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة. Advertisements

وتوج فريق الأهلى، رسميًا بلقب الدورى للموسم الحالى 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، وذلك بعد أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدورى، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

هزيمة الزمالك من أسوان أوقفت رصيده عند النقطة 55، ليتوج الأهلى باللقب رقم 42 فى تاريخه، نظرًا لصعوبة وصول أى فريق للنقطة 72 حتى فى حالة تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالمسابقة، في ظل خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم للانسحاب امام الاهلي، ومتبقي للزمالك 6 مباريات فقط.