وزيرة الهجرة: رؤية شباب الدارسين بالخارج لتطوير المناطق العشوائية رد على الادعاءات ضد مصر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، إنها تحرص دائما على تعريف شباب مصر الدارسين بالخارج، خلال زيارتهم لمصر حاليا، على كل جزء في الدولة المصرية، من خلال زيارات على أرض الواقع، في ظل إغلاق الجامعات بالخارج.

وأضافت الوزيرة في تصريحات لـ"دوت الخليج" على هامش جولة شباب مصر الدارسين بالخارج لعدد من الأماكن بالسيدة زينب، أن الوزارة حرصت على تنظيم زيارات للشباب، منها مدينة الجلالة وجامعتها ولقاء وزير التعليم العالي، موضحة أنه كان يجب أن نصطحبهم في جولة لنموذج من المناطق العشوائية التي تم تطويرها بعد أن أولتها الدولة اهتماما.

وأشارت إلى أنه لم يتم فقط تحويل هذه المناطق العشوائية وتطويرها كمبانٍ فقط؛ وإنما تكوين الشخصية المصرية لسكانها، بعد أن رأينا نماذج جديدة للأطفال، وأنشطة وزارة التضامن في المناطق، وهو مجهود كبير للوزارة، وبالتالي عندما يجد شباب الدارسين بالخارج اهتمام الدولة بهذه المناطق العشوائية؛ فهي رسالة قوية لكل الادعاءات في الخارج ضد مصر.