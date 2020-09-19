القباج توجه فريق التدخل السريع بتقديم الدعم لطفل قصر النيل بعد العثور عليه

كلفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى ومأمورى الضبط القضائى بالوزارة، بتقديم أوجه الدعم للطفل الذى تداولت قصته على صفحات التواصل الاجتماعى، وهو يفترش الرصيف بشارع قصر النيل ويرتدى ملابس ممزقة وتبدو على وجهه آثار شجار وعراك.





وبحسب بيان لوزارة التضامن، اليوم الجمعة، ورد إخطار لفريق التدخل السريع المركزى من مأمور قسم شرطة عابدين، بعثور فريق من مباحث القسم، على الطفل المذكور والذى ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى.

على الفور توجه أعضاء الفريق ومأمورى الضبط القضائى لقسم الشرطة، وتم إجراء دراسة حالة للطفل وتبين أن الطفل يدعى "م.س.ع"، وشهرته شقاوة، ويبلغ من العمر 14 عامًا، وولديه منفصلين، وأن الأب يدعى "س.أ.ع" ويعمل نجارًا، والأم تدعى "ك.م.ص" وتعمل عاملة نظافة، ولديه أربعة أخوة.

وأفاد الطفل، أنه يرتدى هذه الملابس الممزقة لامتهان التسول واستعطاف المارة للحصول على مبالغ مالية وملابس وأطعمة ومشروبات، ويصرف الأموال التى يحصل عليها على شراء المواد المخدرة واللعب بالسيبر، لافتًا إلى أنه تم القبض عليه مرتين فى السنوات السابقة حتى لقب بـ"شقاوة قائد الشارع بوسط البلد".

تم تحرير محضر قيد تحت رقم 4999 لسنة 2020، وباشارت النيابة العامة بعابدين تحقيقاتها، والتى انتدبت أخصائية اجتماعية بخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة لتحرير تقريرًا حول الطفل ووالديه، والذى أسفر عن أنهم غير مأتمنين على رعاية الطفل وأصبح فى خطر محدق وحياته معرضة للخطر.

Advertisements

وعلى الفور نسق أعضاء الفريق ومأمور الضبط القضائى مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، والإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالقاهرة بوزارة الداخلية، والإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بالوزارة لتوفير مكان أمن لإيداع الطفل وتوفير متطلباته الأساسية وتأهيلة حتى يخرج فرد صالح للمجتمع مرة أخرى، وذلك فى ظل تحقيق المصلحة الفضلى له.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، بتتبع أسرة الطفل ودراسة حالتها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المعنية، وتقديم الدعم والإرشاد النفسى للطفل ومتابعة حالته النفسية داخل دار الرعاية، إضافة إلى تقديم الدعم للطفل وعلاجه من إدمان المواد المخدرة، وتكثيف حملات البحث عن الأطفال بلا مأوى واتخاذ إجراءات إيداعهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وبذل الجهود لدمجهم بأسرهم إذا كانت الأسر أهل لرعايتهم، تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعى، بالمواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى عدم التسرع فى الحكم على بعض "البوستات" التى قد تحوى وراءها حقائق أعمق من الصور مما يشجع بعض الأفراد على التمادى فى استخدام الإعلام المجتمعى لنشر إشاعات أو تضخيم قضايا، وعدم التعاطف مع ظاهرة التسول سواء كانوا صغار أو كبار، كما أهابت بالإبلاغ عن أية مجموعات تستخدم الأطفال من أجل التسول حتى لو كانت هذه المجموعات هى أسر الأطفال أنفسهم.

يذكر أن الوزارة تتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.