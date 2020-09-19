انتخاب الأب يوسف أسعد أمينا للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بالقاهرة

يأتى ذلك فى الاجتماع الذى انعقد اليوم بمدرسة سان جورج الثانوية، وذلك بحضور العديد من مديرى المدارس الكاثوليكيه بالقاهرة، والأب القمص أنطونيوس غطاس والأمين العام للمدارس، بالإضافة إلى ممثلى الهيئات المالكة.

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