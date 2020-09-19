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انتخاب الأب يوسف أسعد أمينا للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بالقاهرة

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مينا أشرف 2020-09-19 06:12 0 تبليغ

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يأتى ذلك فى الاجتماع الذى انعقد اليوم بمدرسة سان جورج الثانوية، وذلك بحضور العديد من مديرى المدارس الكاثوليكيه بالقاهرة، والأب القمص أنطونيوس غطاس والأمين العام للمدارس، بالإضافة إلى ممثلى الهيئات المالكة.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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