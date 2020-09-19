ارتفاع الرطوبة .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم : عظمى القاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى نهارا مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة، ومن المتوقع نهارا أيضا أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





كما أنه من المتوقع أن يكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجة البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. أما عن حركة الرياح فهى معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية، ونشطة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة لكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب غرب البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 36 24 الإسكندرية 31 23 وادى النطرون 35 24 طنطا 34 24 شبين الكوم 35 24 دمنهور 33 24 بلطيم 31 24 مطروح 29 22 السلوم 30 24 سيوة 37 24 بورسعيد 31 25 دمياط 31 25 الزقازيق 35 24 المنصورة 34 23 الإسماعيلية 36 23 السويس 36 24 العريش 33 23 رفح 33 22 رأس سدر 36 26 Advertisements نخل 36 21 نويبع 37 30 طابا 35 26 كاترين 34 21 الطور 38 27 شرم الشيخ 39 31 الغردقة 39 29 مرسى علم 37 28 الفيوم 37 24 بنى سويف 37 24 المنيا 39 23 أسيوط 41 24 سوهاج 42 25 قنا 43 26 الأقصر 44 27 أسوان 45 29 إدفو 44 27 أبوسمبل 45 28 الوادى الجديد 44 26 شلاتين 40 26 أبو رماد 39 27 حلايب 36 27 رأس حدربة 28 38

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