غير مفعلة حاليا.. شعار خدمات المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء بعد ثلاثة أشهر

ثلاثة أشهر تقريبا منذ أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، فى الأول من يوليو، لتقديم خدماتها للمواطنين بما يتواكب مع خطة الحكومة الرقمية، لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة، بتقديم 17 خدمة للكهرباء عن طريق الإنترنت، بدلا من التعامل المباشر مع الجمهور.

وبالدخول على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/ تظهر 17 خانة من المفترض أن تقدم خدماتها، كالتقديم للعدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية والعدادات الذكية للمباني المرخصة، وتوصيل التيارات للمباني الاستثمارية والسكنية، وتوصيل تيار مؤقت، وطلب فحص عداد، وتركيب عداد بدل تالف، وتغيير اسم صاحب العداد، وغيرها.

لكن وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر، لم يتم تفعيل سوى خدمة التقديم على تحويل الممارسة للمبانى المخالفة إلى عدادات كودية، وباقى الخدمات مازالت تحمل شارة غير مفعل حاليا.

وبسؤال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أشار إلى أنه جار تفعيل جميع الخدمات بالمنصة، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء تستقبل المواطنين الراغبين في تنفيذ تلك الخدمات غير المفعلة.

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وكانت وزارة الكهرباء أعلنت فى بداية يوليو الماضى عن انطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء فى مؤتمر صحفى لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والذى أوضح فيه أن المنصة الإلكترونية ستكون وسيلة التعامل الاساسية للمواطنين المتعاملين مع الشركات التابعة للوزارة "شركات التوزيع".

يذكر أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.

وتلقت المنصة حتى الآن حوالى 570 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات بجميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

وأكد الدكتور محمد شاكر استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 30 سبتمبر 2020.