نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها في الآتي:
نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو جديد تستنجد بية بخبراء السوشيال ميديا عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".
حرص وائل جمعة لاعب الأهلي السابق على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره؛ بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.
هنأ الفنان أحمد السعدني النادي الاهلي وجماهيره؛ بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.
نشر عمر كمال فيديو جديد برفقة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. #دورى_مؤمن_ال42_اهلاوى يتصدر التريند..عمر كمال مقبلا يد والدته: لو موت مش هلاقي غيرك يشيلني.. بسمة وهبة تستنجد ب... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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