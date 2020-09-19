جامعة القاهرة: استحداث 65 برنامج بكالوريوس وليسانس بنظام الساعات المعتمدة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استحداث الجامعة أكثر من 323 برنامج دراسى مميز وفق متطلبات سوق العمل، وذلك فى إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث وتطوير العملية التعليمية بالجامعة ومواكبة أحدث نظم التعليم التى تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية.





وأوضح الدكتور الخشت، فى بيان صحفى، أنه تم استحداث 65 برنامج بكالوريوس وليسانس فى عدد من الكليات بنظام الساعات المعتمدة، واستحداث 25 برنامج بكالوريوس وليسانس فى عدد من الكليات بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، واستحداث 150 برنامج بمرحلة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة والتعليم المدمج والنظام الأوروبى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لديها رغبة للتوسع فى برامج تخصصات البيانات الضخمة والريبورتات والبلوك تشين، وغيرها من تخصصات وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أنه تم استحداث هذا العام برنامج علوم الغابات باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة، وبرامج طب ورعاية الأحياء المائية، وطب وجراحة الفصيلة الخيلية، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وبرنامج سلامة وجودة الأغذية، وبرنامج طب ورعاية الدواجن بكلية الطب البيطرى.

كما تم استحداث برنامج تخطيط وتصميم المدن الخضراء بكلية التخطيط الإقليمى والعمراني، وبرنامج الشبكات والأمن السيبرانى، وبرنامج علوم البيانات فى نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة حرصت على استحداث وتطوير العديد من اللوائح والبرامج الدراسية وإدخال نظام التعليم الإلكترونى المدمج لأول مرة فى الجامعة، حيث تم استحداث برامج جديدة بأنظمة الساعات المعتمدة والتعليم الإلكترونى المدمج مع وضع معايير واضحة وشفافة، لاستقطاب الطلاب المصريين والوافدين وإتاحة المزيد من التوافق مع الأنظمة التعليمية المتطورة.

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وأضاف، أنه تم إجراء تعديل وإضافة وتغيير لمسميات بعض البرامج والمقررات الدراسية والبرامج التدريبية والاختيارية بما يهدف إلى بناء شخصية الطالب وإتاحة حرية الاختيار ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع وفتح آفاق لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه خلال عام 2019 تم إنشاء كليات وبرامج لوظائف المستقبل، مثل أول كلية لعلوم النانو تكنولوجى فى الشرق الأوسط، وأول بكالوريوس للذكاء الاصطناعي، وتطوير كليات الدراسات الأفريقية، والدراسات الإحصائية، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، وإدخال نظام التعليم المدمج لأول مرة فى مصر، وتطبيق نظام بولونيا فى الحراك الطلابى، وزيادة حراك أعضاء هيئة التدريس إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى تجديد طرق واستراتيجيات التعلم والتفكير للطلاب، وإطلاق مقررى التفكير النقدى وريادة الأعمال ورقيًا وإلكترونيًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ووضع امتحان "بورد مصرى"، فضلًا عن تطبيق امتحانات الكتاب المفتوح لأول مرة، وتطوير المناهج الدراسية بكلية الطب، وتطوير نظم التقويم والامتحانات وفق نظام الامتحانات الموضوعية.