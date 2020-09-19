وأشار الوزير، فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى برلين، إلى أن مصر تعتبر من الدول التى بها معدل إصابات قليل نسبيا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية، كما أن المحافظات الساحلية مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء عدد الإصابات فيها "صفر" .
وأضاف وزير السياحة، أنه قد حضر إلى ألمانيا للتباحث مع المسئولين الألمان حول عودة السياحة الألمانية لمصر والتعرف على الإجراءات المطلوبة من مصر فى هذا الشأن، وأثنى على دور السفارة المصرية والسفير المصرى لدى ألمانيا خالد جلال فى تنظيم عدد من اللقاءات المهمة مع المسئولين الألمان المعنيين بملف السياحة.
وقال العنانى إن السياحة الألمانية تتركز على مناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر، وإنه حتى الآن قدم أكثر من 200 الف سائح ألمانى إلى تلك المناطق وعادوا لبلادهم دون أى شكاوى، وحول الضوابط التى تتخذها مصر لوقاية السائحين، قال وزير السياحة: نحن نتبع ضوابط وقائية بطرق محترفة ومتطورة على أعلى مستوى لتأمين السائح خلال زيارته لمصر حيث نقوم بعمل اختبار Pcr للسائح القادم إلى مصر فضلا عن اختبار آخر فى طريق العودة للسائحين العائدين من البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأشار إلى أنه لا يوجد اصابات فى المحافظات السياحية، فى حين أن إجمالى الإصابات فى القاهرة والمدن أقل بكثير من ألمانيا نفسها وقد اطلعنا المسؤولين الألمان على ضوابطنا والإجراءات التى نتخذها فى مصر.
وحول لقاءاته خلال زيارته لبرلين، قال الوزير إن اللقاءات كانت إيجابية ومثمرة جدا وكان للجانب الألمانى بعض الاستفسارات تم توضيحها، حيث أشاد بالإجراءات والضوابط التى تتخذها مصر ووعد بدراسة الملف السياحى المصرى ووضعه على رأس أولويات الأجهزة المعنية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خالد العنانى : 200 ألف سائح ألمانى زاروا مصر وعادوا دون أى شكاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.