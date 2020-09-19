وزير الرى يترأس الاجتماع التنسيقى للجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع التنسيقى للجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة تحت عنوان "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة"، والذى سيُعقد خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2020، لمتابعة الترتيبات التنظيمية والفنية المختلفة المتعلقة بالمؤتمر لضمان تنفيذه بصورة لائقة ومشرفة وجودة عالية تنافس النجاح الذى حققه المؤتمر فى نسختيه الأولى والثانية.





وبحسب بيان نشرته وزارة الرى، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، استعراض عبدالعاطى، مسودة برنامج فعاليات الأسبوع وما يحتويه من جلسات وحلقات نقاش علمية فضلاً عن الاجتماعات رفيعة المستوى وفعاليات الأحداث التى ستقام على هامش المؤتمر.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات اللوجستية وجميع الجوانب التنظيمية المتعلقة بترتيب الحدث ليتواكب مع نظرائه من الفعاليات المائية العالمية بصورة تشرف مصر صاحبة الحضارة التى قامت على ضفاف النيل.

وأوضحت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية، أن أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة يأتى مختلفًا فى تنفيذه هذا العام عن الأعوام السابقة، وسيُعقد الافتتاح الرسمى ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بُعد بما يضمن المشاركة الواسعة والفعّالة للخبراء من مختلف أنحاء العالم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى، أن نسخة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه تحت شعار "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة"، تهدف لتسليط الضوء على عدة محاور منها التحديات التى تواجه الموارد المائية فى المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائى.

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تجدر الإشارة إلى أن برنامج الفعاليات سيتضمن عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 25 جلسة علمية وفنية تنظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عقد اجتماعين رفيعى المستوى "الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة فى الدول العربية، مائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه" ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصون بالمياه، وكذلك ثلاث مسابقات لأفضل مشروع تخرج فى مجال الرى والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراة فى مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة فى مجال الرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وفى سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن التفاعل على الموقع الرسمى للمؤتمر تخطى المائة ألف زائر، مما يؤكد النجاح الذى حققه المؤتمر على المستوى الإقليمى والدولى خلال نسختيه الأولى والثانية 2018 و2019، وحضر كلا منهما أكثر من 1000 مشارك، وتم عقد أكثر من 50 جلسة فنية حاضر فيها أكثر من 40 عالما وخبيرا فى مجال المياه، وشاركت حوالى 30 شركة وجهة فى المعرض المقام على هامش كل منهما.

وحظى الأسبوع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.