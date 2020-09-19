وزير الأوقاف : افتتاح 16 مسجدا بمحافظة البحيرة الجمعة المقبلة

وأضاف خلال بيان، اليوم السبت، أن جماعات الفتنة والضلال لا تعرف سوى الفوضى والهدم، وهم أبواق شريرة لمن يريدون تدمير دولنا، ويجب أن نتصدى جميعا وبكل حسم لكل من تسول له نفسه مجرد المساس بأمننا واستقرارنا.

وأشار إلى أن التستر على دعاة الفوضى والتخريب وهدم الأوطان جريمة فى حق الدين والوطن، وأن دعاة الهدم ما هم إلا أدوات مستأجرة لقوى الشر، وحفنة من الخونة لأوطانهم العملاء لأعدائه.