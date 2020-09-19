إنفوجراف .. تطبيق نظام جديد للاستعلام وتقديم شكاوى القطارات

وفى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" التطبيق الجديد. ويستهدف التطبيق تحقيق عنصر التباعد الاجتماعى كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الهيئة لمواجهة فيروس كورونا، حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذه بمحطة مصر برمسيس كمرحلة أولى على أن يتم تعميمه عقب ذلك فى باقى المحطات.

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