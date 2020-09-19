أغلبية الهيئة العليا لحزب الوفد تؤكد خوض الانتخابات البرلمانية بالقائمة الوطنية

التقى المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، والنائب فؤاد بدراوي السكرتير العام للوفد، وبحثا سبل مواجهة الأزمة الحالية بالحزب، واتفقا على أهمية الحفاظ على استقرار الوفد في هذا الوقت لما يتعرض له الوطن ولمصلحة مصر العليا، والتأكيد على المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالقائمة الوطنية، وحضر اللقاء الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الوفد.

وبحسب بيان للحزب اليوم السبت، قد أكد أغلبية أعضاء الهيئة العليا من جديد على القرارات السابقة للهيئة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وذلك برسائل كتابية جديدة، تغليبا للمصلحة العليا للبلاد والوفد. والموقعين هم الآتية أسماؤهم: بهاء أبو شقة فؤاد بدراوي مصطفى الطويل مصطفى الفقى سليمان وهدان عبد العزيز النحاس هاني سرى الدين خالد قنديل فيصل الجمال رضا أدوار محمد بركات وجدي زين الدين هاني اباظة حمدي قوطة حسنى حافظ Advertisements على شعيب طارق تهامي محمد فؤاد محمد البدري محمد مدينة سعيد ضيف الله أشرف على الدين جمال شحاتة إبراهيم الشريف عيد هيكل احمد رائف أنور بهادر سفير نور عمرو أبو اليزيد محمد الميرغني عبد السلام الشيخ نبيل عبد الله

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