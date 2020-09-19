روسيا توافق على عقار "كورونافير" لفيروس كورونا وطرحه للبيع الأسبوع المقبل

أعلنت شركة R-Pharm الروسية أمس، الجمعة، أن روسيا وافقت على علاج "كورونافير" لمرضى فيروس كورونا والذين يتم علاجهم خارج المستشفى من المصابين بعدوى خفيفة إلى معتدلة من فيروس كورونا COVID-19 ، موضحة أن العقارالمضاد للفيروسات قد يتم طرحه فى الصيدليات الأسبوع المقبل.

وقال موقع TimesNowNews يعتبر إعلان R-Pharm هو علامة أخرى على أن روسيا تسعى جاهدة لأخذ زمام المبادرة العالمية فى السباق ضد فيروس كورونا، وهى تقوم بالفعل بتصدير اختبارات فيروس كورونا COVID-19 الخاصة بها وأبرمت العديد من الصفقات الدولية لتوريد لقاح سبوتنيك Sputnik-V

وأضاف الموقع أن الموافقة على عقار كورونافير Coronavir كدواء بوصفة طبية جاء بعد الموافقة وإعطاء الضوء الأخضر على عقار روسي آخر لفيروس كورونا COVID-19، أفيفافير Avifavir فى مايو، كلاهما يعتمد على فافيبيرافير، الذى تم تطويره فى اليابان، ويستخدم على نطاق واسع هناك كأساس للعلاجات الفيروسية.

وأشار الموقع إلى أن إعلان R-Pharm هو علامة أخرى على أن روسيا تسعى جاهدة لأخذ زمام المبادرة العالمية فى السباق ضد الفيروس، وتقوم بالفعل بتصدير اختبارات COVID-19 الخاصة بها وقد أبرمت العديد من الصفقات الدولية لتوريد لقاح Sputnik-V.

من جانبها قالت R-Pharm إنها حصلت على الموافقة على عقار كورونافير Coronavir بعد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي شملت 168 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا COVID-19.

وأظهر سجل حكومي أن العقار تمت الموافقة عليه لأول مرة فى المستشفى لعلاج فيروس كورونا COVID-19 في يوليو.

وأضاف الموقع، كانت تجربة كورونافير صغيرة نسبيًا، و قد أيدت هيئة الصحة الأوروبية، الجمعة، استخدام الستيرويد "ديكساميثازون" في علاج مرضى كورونا كوفيد -19 بعد دراسة أجراها باحثون بريطانيون على عدة آلاف من المرضى.

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وقالت المتحدثة باسم الشركة إن آر فارم، بدأت محادثات مع الصيدليات بشأن الطلبيات، ومن المتوقع أن يتم طرح إمدادات "كورونافير"، في المستقبل القريب، ربما في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

يتم تصنيع كورونافير Coronavir في منشأة R-Pharm في ياروسلافل، على بعد حوالي 300 كيلومتر (186 ميلاً) شمال شرق موسكو، يتوفر Avifavir في المستشفيات منذ يونيو، ولكن لم يتم توفيره للصيدليات بعد.

يعتمد كلاهما على المكون الفعال فافيبريفير favipiravir ، وهو أيضًا المكون الرئيسي في عقار أفيجان Avigan المضاد للفيروسات التابع لشركةFujifilm ، والذي تم الموافقة عليه في اليابان كعلاج طارئ للإنفلونزا في عام 2014.

تجارب اختباره ضد فيروس كورونا COVID-19 مستمرة في جميع أنحاء العالم، كانت نتائج دراسة يابانية في يوليو غير حاسمة.

يتم إنتاجه من قبل العديد من صانعي الأدوية الهنود لاستخدامه ضد فيروس كورونا COVID-19 في الهند.